Şarkıcı Karsu memleketi Hatay’da Müzik Evi açtı

"AMACIM DA İNSANLARA MORAL VEREBİLMEK"



Karsu, ailesi, akrabaları ve depremi yaşayan herkes için destek çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın zor bir gün olduğunu anlatan Karsu, "İnsan memleketini çok sever ama ben Amsterdam'da doğdum büyüdüm. Annem babam bana Karsu ismini verdi. Bunun bir nedeni olmalıydı. 6 Şubat zor bir gündü. O günü mezarlıklarda geçirdik. Hangi mezara daha önce gitsek gibi bir düşünce vardı aklımızda. Çok acı bir durum. İnsanlara moral verebilmek için Hollanda'dan o kadar çok sevgi getirmek istiyorum ki... Amacım da insanlara moral verebilmek." diye konuştu.

"BU PARA 7 AYRI VAKFA GİTTİ"



Karsu, afetin ardından insanlara destek olabilmek için hemen çalışmalara başladığını söyledi. Hollanda'da bir kurumla 127 milyon avro bağış toplandığına işaret eden Karsu, şöyle konuştu:



"Çok kişi paranın nereye gittiğini merak ediyor. Bu para 7 ayrı vakfa gitti. Paranın gittiği kurumlar, ayrı ayrı Türkiye'ye bağlı kurumlara bu parayı dağıttı. Ailecek yemek kitabım sayesinde yarım milyon avro toplayabildik. Bununla da müzik evi projesini başlatabildik. Yeni projelerimizi de başlatacağız."