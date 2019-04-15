Son dakika haberi! Türkiye'nin ABD'nin hasımı olmadığını hatırlatan Hulusi Akar, S-400'lerin satın alınmasının "ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası" ile yasaklanan bir durum olmadığına vurgu yaptı.
Anlaşmazlığın diyalog ile çözülmesi gerektiğini söyledi. "F-35 projesinde ABD'nin yükümüküklerini yerine getirmesini bekliyoruz" diyen Hulusi Akar, F-35'lerin sadece alıcısı değil programın parçasıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin NATO taahhüdünde değişiklik olmadığının altını çizen Milli Savunma Bakanı, savunma teçhizatlarının Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ler ile F-35 projesinin ilişkilerndirilmesini "talihsizlik" olarak değerlendirdi. Washington'daki ABD-Türkiye konseyi konferansında konuşan Akar, "S-400 konusundaki endişeleri ele almak üzere teknik görüşmeler yapmaya hazırız" dedi.
Son dakika haberi! Türkiye'nin ABD'nin hasımı olmadığını hatırlatan Hulusi Akar, S-400'lerin satın alınmasının "ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası" ile yasaklanan bir durum olmadığına vurgu yaptı.