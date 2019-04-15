Son dakika haberi! Türkiye'nin ABD'nin hasımı olmadığını hatırlatan Hulusi Akar, S-400'lerin satın alınmasının "ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası" ile yasaklanan bir durum olmadığına vurgu yaptı.

Anlaşmazlığın diyalog ile çözülmesi gerektiğini söyledi. "F-35 projesinde ABD'nin yükümüküklerini yerine getirmesini bekliyoruz" diyen Hulusi Akar, F-35'lerin sadece alıcısı değil programın parçasıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO taahhüdünde değişiklik olmadığının altını çizen Milli Savunma Bakanı, savunma teçhizatlarının Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.