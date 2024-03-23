Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi: 20 tutuklama

Sazan sarmalı yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan çetenin çökertilmesiyle 20 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren şahısların, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

PARAYI DÖVİZE ÇEVİRİRKEN TESPİT EDİLDİ



Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda dolandırıcı çetesi çökertildi. Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı dövize çevirirken görüntülerinden tespit yapıldı, aramalarda ruhsatsız tabancalara, telefonlara ele geçirildi.