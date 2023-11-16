Sebat Apartmanı önüne Hrant Dink için karanfil bıraktılar

Ogün Samast'ın tahliye edilmesinin ardından AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü Sebat Apartmanı önüne karanfil bırakılarak protesto edildi.

Sebat Apartmanı önüne Hrant Dink için karanfil bıraktılar
Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama

Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama

Haberi Görüntüle

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni 'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün tahliye edildi.

Tahliye kararına karşı İşçi Partisi (TİP), Dink'in katledildiği Sebat Apartmanı önüne karanfil bıraktı.

Sebat Apartmanı önüne Hrant Dink için karanfil bıraktılar - 1

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Aslında Ogün Samast sadece bir piyondu çünkü kendi savunmasında şöyle diyordu: 'Ben 17 yaşında bir çocuktum, nereden bilirdim Agos'u, nereden tanırdım Hrant'ı… Onu işaret edenler, hedef gösterenler, o parmaklar bu salonda değil?' diye soruyordu. Biz de bu soruyu soruyoruz. 80'e yakın kişi yargılandı bu davada, 50'si kamu görevlisiydi. Yalnızca 3 kişiyi tutukladılar, biri Ogün Samast'tı. Çocuk olduğu için dün tahliye edildi. 2 tane daha görünen sanık var içeride, yatıyorlar." dedi.

Kadıgil, "Hrant Dink faili meçhul bir cinayettir. Dün salıverilen Ogün Samast, bu işin yalnızca görünen bir enstrümanıdır. Örgüt üyeliğinden bile yargılanmamıştır. O yüzden bu kadar çabuk tahliyesi mümkün olmuştur. Bugün aradan geçen 16 yıldan sonra büyük bir mahcubiyetle tekrar buranın önündeyiz." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...