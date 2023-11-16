Sebat Apartmanı önüne Hrant Dink için karanfil bıraktılar

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Aslında Ogün Samast sadece bir piyondu çünkü kendi savunmasında şöyle diyordu: 'Ben 17 yaşında bir çocuktum, nereden bilirdim Agos'u, nereden tanırdım Hrant'ı… Onu işaret edenler, hedef gösterenler, o parmaklar bu salonda değil?' diye soruyordu. Biz de bu soruyu soruyoruz. 80'e yakın kişi yargılandı bu davada, 50'si kamu görevlisiydi. Yalnızca 3 kişiyi tutukladılar, biri Ogün Samast'tı. Çocuk olduğu için dün tahliye edildi. 2 tane daha görünen sanık var içeride, yatıyorlar." dedi.



Kadıgil, "Hrant Dink faili meçhul bir cinayettir. Dün salıverilen Ogün Samast, bu işin yalnızca görünen bir enstrümanıdır. Örgüt üyeliğinden bile yargılanmamıştır. O yüzden bu kadar çabuk tahliyesi mümkün olmuştur. Bugün aradan geçen 16 yıldan sonra büyük bir mahcubiyetle tekrar buranın önündeyiz." ifadelerini kullandı.

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