ntv.com.tr okurları ve takipçileri 31 Mart gecesi ile ertesi gün il il, ilçe ilçe seçim sonuçlarına çok iyi bir kullanıcı deneyimi ile ulaştı. Mobil ve masaüstü sitenin bu kolay kullanımı sayesinde ntv.com.tr seçim gecesi ve 1 Nisan günü trafik rekorları kırdı.

seçim.ntv.com.tr ve ntv.com.tr'nin anlık toplam trafiği yarım milyonu aşarak gece yarısından sonra 550 bin kişiyi geçti.

İŞTE BİR BAKIŞTA SEÇİM GECESİ

(ntv.com.tr ve secim.ntv.com.tr, 31 Mart-1 Nisan 2019 dönemi Analytics raporu)

ntv.com.tr'nin seçim sonuçlarına anlık, kolay, sade ve hızlı ulaşım sağlaması, sosyal medya takipçilerinden whatsapp gruplarına kadar okurların tercihi oldu. Gerek harita görünümlü grafikler gerek ilçeleri görmeyi sağlayan pratik kullanım sitede kalış süresini de uzattı. Okurlar NTV'nin seçim sitesinde ortalama 14 dakika gibi uzun bir süre geçirdi. Ayrıca geçmiş seçim sonuçları ile karşılaştırma imkanı verilmesi kullanıcılara doğru analizler yapma imkanı da sağladı.



SOSYAL MEDYADA 50 MİLYONU AŞAN ERİŞİM

Anlık gelişmeleri ve adayların son dakika açıklamalarını düzenli olarak sosyal ağlardan takipçileriyle paylaşan NTV'nin genç ve dinamik sosyal medya ekibi, etkileşimlerin rekor kırmasını sağladı. Seçim gecesi ve ertesi 48 saatte NTV'nin paylaşımları 50 milyondan fazla erişim sağladı. Bu rakam halen de artarak büyüyor.

NTV: HIZLI VE ANLAŞILIR SONUÇLARIN ADRESİ