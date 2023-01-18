Seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek?

Siyasette seçim tarihi tartışmaları sürüyor. Kamuoyunun yanıtını merakla beklediği konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bugün net bir mesaj geldi.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in ''Yeter söz milletin'' sloganıyla iktidara gelmesini hatırlattı.

Erdoğan, ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir.'' diye konuştu.

Normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçimin, 14 Mayıs'ta yapılmasına artık kesin gözle bakılıyor.

İKİ YOL VAR



Peki seçime giden süreçte takvim nasıl işleyecek? Anayasa'ya göre seçimin bu tarihte yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ya da Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor.



Milletvekillerinin 5'te 3 çoğunluğu ile seçim tarihi değişebiliyor. Yani 360 milletvekilinin, değişiklik için 'evet' demesi gerekli.

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MUHALEFET DESTEĞİ ŞART



Meclis'te 286 sandalyesi olan AK Parti ile 48 sandalyesi olan MHP yeterli çoğunluğa ulaşamıyor. Kararın TBMM'den çıkması için muhaletin desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Meclis'ten mayıs ayına ilişkin seçim tarihi çıkma ihtimali sıfıra yakın durumda.



Bu durumda geriye tek yol kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine yönelik bir karar açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 116. Maddesi'ne göre seçimlerin yenilenmesine yönelik karar verecek.



KARARDAN SONRA 60 GÜN VAR



Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte de takvim resmen başlayacak. Sandık da Resmi Gazete'de yayım tarihinden 60 gün sonra ilk pazar günü kurulacak.



İKİNCİ TUR İKİ HAFTA SONRA



14 Mayıs'ta da 2023 seçimleri için sandığa gidilecek. İlk turda eğer bir kişi yüzde 50+1 oyu alabilirse Cumhurbaşkanı seçilecek. Eğer alamazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gidilecek.