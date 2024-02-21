Sedat Önal kimdir? İşte Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın biyografisi

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Sedat Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi. İşte, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın biyografisi...



SEDAT ÖNAL KİMDİR?



Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş ve 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.



Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenen Önal, 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Önal, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne de başkanlık etti.



6 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Önal, 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.



Önal, alınan kararla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine atandı.

