Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’ya beraat

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba ve avukatlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katıldı.



Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda izleyici takip etti.



Duruşma salonu önüne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Pakize Alp Akbaba ile selamlaştı.



Savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Akbaba, CHP'nin kadınların seçme ve seçilme hakkının 83. yıl dönümü dolayısıyla 5 Aralık 2017'de düzenlediği, "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" programında yaptığı konuşmada suç unsurunun bulunmadığını söyledi.

AKBABA: BİR ŞEHİT ANNESİNİN ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNİ SORDUM



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asla hakaret etmediğini belirten Akbaba, "Kadınlara yönelik bir etkinlikte kürsüye çıkıp konuştum. Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim. Yanlış bir şey konuşmadım. Bir şehit annesinin öğrenmek istediği konuları sordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat istiyorum” dedi.



Daha sonra söz alan Erdoğan'ın avukatları, dosyaya sundukları katılma dilekçesinin geçerli olduğunu, davaya katılma taleplerinin bulunduğunu bildirdi.



Konuşmanın içeriğinde suç unsurunun bulunmadığını, davanın bir vatandaşın ihbarıyla açıldığını bildiren Akbaba'nın avukatı Fahri Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanı bu hususları bilse şikayetçi olmaz, bu dava açılmazdı" diye konuştu.



Erdoğan'ın avukatlarının Cumhurbaşkanlığı makamı adına düzenledikleri davaya katılma dilekçesine özen göstermediklerini belirten Şahin, dilekçede davayla ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişinin sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildiğini söyledi.



ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ



Şahin'in savunmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanı avukatları, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini belirterek şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi.



BERAAT KARARI



Hakim, Pakize Alp Akbaba'nın suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

AKŞENER: YARGILANMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM



Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehit annesine dava açılmasını şiddetle kınadığını söyledi.



Akşener, "Pakize Akbaba'yı uzun yıllardır tanırım. Şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının biz siyasilere çok şey söyleme hakları vardır. Dolayısıyla Pakize ablanın bugün burada yargılanmasını şiddetle kınıyorum. Bir şehit annesine mahkeme açılmaz" diye konuştu.



Daha sonra mahkeme salonu önüne geçen Akşener, burada Pakize Akbaba ile selamlaştı. Akşener, daha sonra adliyeden ayrıldı.



CHP’DEN TEPKİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da duruşma öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.



Bir şehit annesinin, adliye koridorlarına getirilmesini doğru bulmadığını dile getiren Ağbaba, bu davayla Pakize Akbaba'nın gözünün korkutulmaya çalışıldığını savundu.



CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse de bir şehit annesinin yargılanmasına tanıklık ettiklerini belirterek, bu davanın Türkiye tarihine geçecek acılı bir dava olduğunu söyledi.