Sel ve su baskınları nerelerde etkili olacak?

Batı Karadeniz'de devam eden yağış bölgenin doğusunda da etkili oluyor.

Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın arasındaki bölümlerde yağışların şiddetleneceğini belirten NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, şiddetli yağışların batıya doğru ilerleyeceğini söyledi.

Kısa sürede İnebolu'ya 100 kg, Bartın'a 200 kg yağmur düştüğünü belirten Çalışkan, Kocaeli tarafına ilerleyecek yağışların 50 kg'ın üzerinde olabileceğini aktardı.

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İstanbul’da da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak geçişi olacak.

Yarınki hava durumuna göre bugünkü kadar şiddetli bir yağış olmayacak. Toprak suya doyduğu için devam eden yağışlarda oluşabilecek tehlikelere karşı uyarı da bulunan Çalışkan şunları söyledi:

"Karadenizliler çarşambaya kadar dikkatli olsunlar. Alt katlarda bulunmayın, Sinop ve Samsun açıklarında hortum oluşabilir."

İklim değişikliği sonuçlarından biri olarak kar yağışlarının azalacağını belirten Çalışkan, "Yazın sağanak yağışlarımız artacak. Haziran ayı çok yağışlı geçti. Gelen yağışlar sıcak havada olduğu için şiddetli yağıyor. Yeni iklimimiz bu diyebiliriz. Bu yağışlar için yeni tedbirler almak gerekiyor" dedi.

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