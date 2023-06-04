Şelaleye dönen binayı 2 sene su basmış

Aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi.

Suyla dolan katın alt katında oturan Sosun Kahraman (70), su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdini söyledi.

Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım ‘Bizi dışarıya çıkarın’ diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu. Bu evi 3’üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor." dedi.

