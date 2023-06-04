AFAD'dan Ankara için sel uyarısı

Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş zamanlı olarak başka bir kütlede Bağlum, Güzelyurt ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır. Saat 14.00’ten 16.30’a kadar ise Kuğulu-2 Altgeçidi, Taurus AVM Önü, Mevlana Bulvarı, Kepekli Rampası, Dikmen Keklikpınarı, Jandarma altgeçidi, Alacaatlı, Banga Bangu Kavşağı, Konya kapısı, Bilkent, Yukarı Dikmen Mah., Mamak merkez, Siteler, Yakupabdal başta olmak üzere tüm şehir merkezinde kuvvetli/fırtınalı yağış beklenmektedir. Batıdan giriş yapan kütle saat 14.00’ten 15.15’e kadar Elmadağ, Hasanoğlan, Ankara-Kırıkkale Karayolu, Elmadağ Bahçelieveler Mah. ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır. Saat 16.00’da Bala kuzeyinde anlık olarak oluşabilecek başka bir yağış kütlesi de Bala ve civarı mevkilerde sel ve su baskını oluşturacak seviyede yağış bırakabilecektir. Yağışın ilimizde saat 19.30 itibariyle tümüyle etkisini yitirmesi beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde bölgelerde konuşlanmış olup vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz.