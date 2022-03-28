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Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma 'kanatlandı'

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, kanadı takılan insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 00:18

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma 'kanatlandı'

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek şunları kaydetti:

"Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ, isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik."

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