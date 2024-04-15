Şemdinli-Derecik yolunda kaza: 4 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Şemdinli-Derecik yolunda kaza: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Akören mezrası yakınlarında meydanda geldi.

A.K. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, Derecik Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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