Şemdinli-Derecik yolunda kaza: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Akören mezrası yakınlarında meydanda geldi.
A.K. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.
Yaralılar, Derecik Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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