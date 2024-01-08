Sena Nur Çelik kimdir, kaç yaşında?(AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik'in biyografisi)

Aslen Antalya Alanya'lı olan Sena Nur Çelik, 15 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu.İstanbul 2 Nolu Barosu’na kayıtlı avukattır. 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Antalya Milletvekili, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilidir. 2004 senesinde Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2007 yılında İngiltere’de Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde onur derecesiyle tamamladı. 2008’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi denklik programından mezun oldu. London School of Economics and Political Science Üniversitesi’nde (LSE) Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.



Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, Avrupa Birliği hukuku, tahkim ve sermaye piyasaları konularına ilişkin çalışmalar yaparak, 2010 senesinde yüksek lisansını onur derecesiyle tamamladı. Eğitim hayatı döneminde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK) ve çeşitli hukuk bürolarında görev aldı.



İstanbul’da bulunan bir uluslararası hukuk firmasında dört yıl çalıştı. Yabancı ve Türk yatırımcılara avukatlık - danışmanlık hizmeti verdi.



Haziran 2016’da başladığı AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve 26. Yasama Dönemi’nde başladığı TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmeye devam etmektedir. 27. Yasama Dönemi’nin başından itibaren TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu üyesi olarak görevlendirilmiş olup ülkemizi AKPM’de temsil etmektedir.



AKPM Hukuk ve Eşitlik Komisyonları üyesi olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Avrupa’daki Kadın mültecilerin şiddet, ırkçılık ve İslam karşıtlığından korunmasına ilişkin raporun raportörü olarak seçilmiş, hazırladığı görüş raporu AKPM Daimi Komisyon’u tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Hali hazırda, Avrupa’da kadınların ekonomiye katılımının güçlendirilmesine ilişkin raporun raportörlüğünü yürütmektedir.



26. Yasama Dönemi’nde TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkan Vekilliği, AGİTPA Göç Komisyonu Başkan Vekilliği, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyeliği, 26. ve 27. Yasama Dönemi’nde TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcülüğü görevlerini yürüttü.



Çelik, ana dil düzeyinde İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir.