Şenlendirici: Belediye başkanı kontenjanından aday olarak gösterildim

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.



2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.



İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.



"ÜYELİĞİMİN BULUNMADIĞININ BİLİNMESİNİ İSTERİM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenlendirici, parti üyesi olmadığına dikkat çekti.

Şenlendiricinin açıklaması şu şekilde:

"Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim. Değerli dostum Sadık Doğruer'in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, belediye başkanı kontenjanından direk aday olarak gösterildim. Ben de bu 'Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini', doğup büyüdüğüm Bergama'ya faydalı olmak adına, bir nevi 'Kültür Sanat ve Müzik Elçisi' olma misyonu ile kabul ettim. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır. Memleketim Bergama'nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum."