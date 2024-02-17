Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Sevda Ferdağ'ın rol aldığı filmler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu. Bu gelişmenin ardından Sevda Ferdağ'ın kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Sevda Ferdağ kimdir?

Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Sevda Ferdağ'ın rol aldığı filmler

döneminin oyuncularından Sevda Ferdağ, Beyoğlu Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 1958'den 2019 yılına kadar yaklaşık 150 filmde rol alan Sevda Ferdağ, Türk sinemasını yakından takip edenlerin bildiği bir isim. İşte, Sevda Ferdağ'ın biyografisi...

SEVDA FERDAĞ ?

1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.

Ablasının ısrarlarıyla 1963'te 'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.

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