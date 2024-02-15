Sevgililer Günü felaketle sonuçlandı: Feci kazada 2 kişi öldü

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti.

Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.

Kaza yerine 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü Sedat Taşdemir (31) ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.