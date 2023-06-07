Sevgilisini öldürüp, çuvala koydu: Önce 'fare zehirli pilav yaptım' itirafında bulundu sonra reddetti

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Tutuklanan Sakhizadeh hakkında "kadını kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cesedin taşınmasına yardım eden N.K.'nin dosyası ile ayrıldı. Sakhizadeh'in yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya; sadece tutuklu sanık Sabour Sakhizadeh ile avukatı katıldı.



Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma isteği ise kabul edilmedi.



POLİSTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ



Mahkemede yazılı savunma veren Sakhizadeh, önceki ifadelerini kabul etmedi. Daha önceki ifadelerini baskı altında verdiğini belirten Sakhizadeh, Noori ile dini nikahlı olduklarını ve birlikte yaşadıklarını kaydetti. Zaman zaman tartışma yaşandıkları Noori'nin daha önce intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden Sakhizadeh, ifadesinde "Bu defa da fare zehri içerek intihar etmiş olabilir. Ben yapmadım, yemin ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Duruşmada, Noori'nin şiddet nedeniyle Sakhizadeh hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi.



'DEMİR TAŞIYACAĞIZ' DEYİP, YARDIM İSTEMİŞ



Duruşmada tanık olarak dinlenen N.K. ağabeyinin demir taşıyacağını, bunu tek başına yapamadığını belirterek, kendisinden yardım istediğini söyledi. N.K., "Battaniyeye sarılı bir çuval içindeydi. Yolda bizi bekçiler durdurdu. İçinde ne olduğunu sordu. İçinde demir olduğunu ve depoya götürdüğümüzü söyledik. Bizi bıraktılar. Bu olayda hiçbir suçum yok. İçinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.



Mahkeme heyeti, Sabour Sakhizadeh ile Nadia Noori'nin cep telefonlarının dijital incelemesine ilişkin raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.