Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün Şevval orucu nasıl tutulur? (2024 Diyanet takvimi)

Ramazan ayında tutulan oruç kadar farzı olan Şevval ayı oruçlarının ne zaman sona ereceği vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün Şevval orucu nasıl tutulur?
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Şevval ayı tarihleri belli oldu.
Buna göre; 10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.
ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?
Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.
Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.
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