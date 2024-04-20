Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün Şevval orucu nasıl tutulur? (2024 Diyanet takvimi)

Ramazan ayında tutulan oruç kadar farzı olan Şevval ayı oruçlarının ne zaman sona ereceği vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün Şevval orucu nasıl tutulur?



ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Şevval ayı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.