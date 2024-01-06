Seyir halindeki kamyon aynı gün içinde hem Bucak’ta hem de Burdur’da yandı

İlk başta Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda Alptekin K. idaresindeki kamyonun dorsesinin sol arka tekeri fren sıkışması nedeniyle alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangının söndürülmesinin ardından Burdur istikametine doğru yola çıkan kamyon, Burdur Merkez Antalya Kavşağı’na geldiği esnada tekrar aynı lastik kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü Alptekin K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Her iki olayın da fren sıkışmasından meydana geldiği öğrenildi. Yangında sol arka teker yanarak zarar gördü.