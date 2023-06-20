Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

ÖNCE KURŞUNLADILAR, SONRA TABANCANIN KABZASIYLA YARALADILAR



Saldırıda otomobile 7 adet kurşun isabet etti. Saldırı sonrasında durmadan yoluna devam eden sürücü saldırganlardan kaçmak için Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi’nden Turgut Özal Bulvarı’na girdi. Burada orta refüjü aşan otomobil karşı şeride geçtikten sonra kaldırımdaki demir dubalara vurarak durabildi.



Kurşunladıkları otomobilin yanına gelen saldırganlar, başına tabancanın kabzasıyla vurarak otomobil sürücüsünü yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı.



İnceleme sonrasında otomobil otoparka çekildi.