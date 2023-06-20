Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

İstanbul Ümraniye’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce takip edilen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü kaza yaparak durabildi. Saldırganlar, kurşunladıkları otomobilin sürücüsünü başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir otomobile düzenlendi. 34 GOC 453 plakalı otomobil seyir halindeyken kendisini takip eden kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru - 1

ÖNCE KURŞUNLADILAR, SONRA TABANCANIN KABZASIYLA YARALADILAR

Saldırıda otomobile 7 adet kurşun isabet etti. Saldırı sonrasında durmadan yoluna devam eden sürücü saldırganlardan kaçmak için Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi’nden Turgut Özal Bulvarı’na girdi. Burada orta refüjü aşan otomobil karşı şeride geçtikten sonra kaldırımdaki demir dubalara vurarak durabildi.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru - 2

Kurşunladıkları otomobilin yanına gelen saldırganlar, başına tabancanın kabzasıyla vurarak otomobil sürücüsünü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı.

İnceleme sonrasında otomobil otoparka çekildi.

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