Sezer Ateş kimdir? MHP Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Sezer Ateş, yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. MHP Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Sezer Ateş kimdir? MHP Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Sezer Ateş kimdir? MHP Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Sezer Ateş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde ()'nin Uşak Belediye başkan adayı olarak duyuruldu.

Başta Uşak merkez olmak üzere çeşitli ilçelerde inşaat işi ile uğraşan Sezer Ateş, eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İşletme Bölümü üzerinden tamamlamıştır.

Bölgedeki projeleri ile tanınan Sezer Ateş hem iş adamı hem de siyasetçi olarak bilinmektedir.

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