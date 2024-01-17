Sezer Ateş kimdir? MHP Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Sezer Ateş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Uşak Belediye başkan adayı olarak duyuruldu.



Başta Uşak merkez olmak üzere çeşitli ilçelerde inşaat işi ile uğraşan Sezer Ateş, eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İşletme Bölümü üzerinden tamamlamıştır.



Bölgedeki projeleri ile tanınan Sezer Ateş hem iş adamı hem de siyasetçi olarak bilinmektedir.