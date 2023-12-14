Sıdıka Çelik nasıl öldü, öldürüldü mü? Şüpheli eş Ümit Çelik ilk kez konuştu

8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu.



Söylenilenlere göre 24 yaşındaki Sıdıka Çelik ölmeden önce iddialara göre eşi Ümit Çelik'le arasına Gamze adında bir kadın giriyor. Bu ihaneti ölmeden kısa süre bir önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yan yana yakalıyor. İddialara göre gördüğü ihanet karşısında önce darp edilen Sıdıka Çelik, ailesine göre darp olayının ardından da canına kast ediliyor.



Yine ailenin iddiasına göre Sıdıka Çelik, tedavi gördüğü hastanede "Sana bunu kim yaptı?" soruları karşısında gözleriyle kocası Ümit Çelik'i işaret ediyor.



"BİR KEZ BİLE ZİYARET ETMEDİ" Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının 6 ay boyunca hastanede verdiği hayat mücadelesinde Ümit Çelik'in kızlarını bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi.



Tüm izleyicileri şaşırtan bir diğer olay ise Ümit Çelik'in karısı Sıdıka'nın ölümünün hemen ardından sevgilisi Gamze ile pasta kesip göbek atması oldu.



Canlı yayında söylenenlere göre Ümit Çelik'in anne ve babasının arasına giren Zahide Akkaş, akrabası Gamze Akkaş ile Ümit Çelik'i tanıştırmış ve Sıdıka Çelik'in evliliğini bozmuştu.



İddiaya göre Sıdıka Çelik'in kocası ile sevgilisi Gamze'yi tanıştıran Ümit Çelik'in babası Hakkı Çelik'in sevgilisi Zahide Akkaş idi. FLAŞ GELİŞME Sıdıka Çelik'in ölümünün araştırıldığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

Aylardır kayıp olarak aranan Navruz Çelik, oğlunun evinde yakalandı. Kaçırılmadığını söyleyen kayınvalide saklanmadığını da söyledi.Aylardır kayıp olarak aranan Navruz Çelik, oğlunun evinde yakalandı.



Kaçırılmadığını söyleyen kayınvalide saklanmadığını da söyledi.Suç ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alınan kayınvalide Navruz Çelik, ifadesinde Sıdıka Çelik'in kendisini vurduğunu ve o sırada evde olduğunu iddia etti.Daha önce iddia ettiklerini yalanlayan kayınvalide, oğlu Ümit Çelik'in ve sevgilisi Gamze'nin o sırada evde olmadıklarını da söyledi. İDDİALARI YALANLADI Annesinin gözaltına alınması ardından konuşan Ümit Çelik ise hakkında iddiaları yalanlayarak, "adalete güvendiğini, hakkında iddiada bulunanları Allah'a havale ettğini" söyledi.