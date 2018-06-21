İzmir'de kimyasal maddeye bağlı olarak ayaklarının bir kısmı kopan ve vücudundaki tüyleri dökülen kedi "Şifa Boncuk", hayvansever Meral Örüç'ün gayretiyle yeniden yürümeye başladı.



Karşıyaka ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Örüç, 2 yıl önce evinin yakınında bulunan bir parkta yürüyemeyen kedi yavrusunu fark etti. Örüç, kediye önce parkta bakmaya başladı ancak tüyleri dökülen ve kimyasaldan dolayı ayakları kopan hayvanı bir süre sonra evine götürdü.



Hayvansever kadın, "Şifa Boncuk" adını verdiği kediyi sağlığına kavuşması için özel veterinerde ve Karşıyaka Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi ettirdi.



"Şifa Boncuk", 7 aya yakın bir süre devam eden antibiyotik tedavisinin ardından yürümeye başladı ve tüylerine kavuştu.

O AĞLADI BEN AĞLADIM

Kedisinin ayağa kalkacağına kimsenin inanmadığını belirten Örüç,"Tedavi süreci boyunca o ağladı ben ağladım. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Şifa Boncuk bana çok şey öğretti. O yemyeşil gözleriyle muhteşem yemek yeme iç güdüsüyle yaşama tutundu ve bana destek oldu." diye konuştu.

BAŞKA KEDİLERLE KOŞTURMAYA BİLE BAŞLADI

Örüç, Karşıyaka Belediyesi'nin, veteriner polikliniğindeki bir muayene odasına "Şifa Boncuk" adını verdiğini dile getirdi.

Kedisinin ilk yürüdüğü günü unutamadığını anlatan Örüç, şunları anlattı:



"Evimde bir koltuk var. O gün onun üzerine çıktı, atlamak istedi. Ben 'Yapma.' dedim. Sonra uçarak geçti. Atladığı yerde koşturmaya başladı. Şimdi son derece güzel yürüyor. Başka kedilerle koşturmaya bile başladı. Tüyleri çıktı, artık sağlıklı bir kedinin yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde herkese örnek olması için kendisinin verdiği yaşam mücadelesini anlatan bir kitap yazmak istiyorum."