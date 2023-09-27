Sıfır Atık Projesi 6 yaşında

''ORTAK EVİMİZ İÇİN HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüşümün kapısını araladıklarına da işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk imzacısı olduğu Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı ise bu dönüşüme hız katarak, insanlık için yeşil bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Yüreğinde kendinden sonraki gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilme kaygısı taşıyan tüm gönüllüler, bir imza ile 'mücadelede ben de varım' dedi. Bu inançtan aldığımız güçle BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, iklim değişikliğine karşı, ortak evimiz için haykırmaya devam edeceğiz. Ağaçların, toprağın, suyun sesine kulak veren, daha adil bir dünyanın inşası için emek sarf eden bütün dostlara teşekkür ediyorum."