Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 2 asker yaralı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı.

Haberler - DHA 31.05.2022 - 15:18

Siirt kırsalında yola döşenen mayın patladı: 2 asker yaralı

'te Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi.

Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Siirt'e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

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