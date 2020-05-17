Siirt ve Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildiridi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.



MSB: KUZEY IRAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.