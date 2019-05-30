Alınan bilgiye göre, akşam Narlıkaya köyündeki evinden ayrılan Samet Cebe'den haber alamayan yakınları çocuğu aramaya başladı.
Arama sonucu Cebe, evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.
112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan Cebe'nin cenazesi Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Olayla, ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'in Şirvan ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, akşam Narlıkaya köyündeki evinden ayrılan Samet Cebe'den haber alamayan yakınları çocuğu aramaya başladı.