Siirt'te firari uyuşturucu satıcısı yakalandı

Siirt'te uyuşturucu madde satmaktan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt'te firari uyuşturucu satıcısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince hakkında uyuşturucu madde satmaktan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yakalanan zanlı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Açıklamada, "Batman İlamat ve İnfaz Bürosunca ' veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Z. isimli şahıs il merkezinde yakalanarak sevk edilmiş olduğu adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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