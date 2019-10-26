Silah sahibi olmak kolaylaştı

Silah edinmede ağır suç yasağı kaldırıldı. Meclis'te kabul edilen Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Düzenlemesine eklenen maddeyle daha önce affa uğrasa bile silah edinemeyen gruptaki kişilerin belli koşulları sağlamak kaydıyla silah edinmelerinin önü açıldı.



Mevcut düzenlemede ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü olanlarla taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurmalarına izin verilmiyordu.



AK Parti ve MHP'nin ortak önergesiyle bu düzenleme değişti. Artık bu suçlardan mahkum olanlar cezalarını tamamladıktan 5 yıl sonra, yasaklanmış haklarını geri almaları halinde silah taşıyabilecekler.



Anayasal düzen, milli savunma, devlet sırları, ve casusluk suçları ile terör suçlarını işleyenler ise yasa kapsamının dışında bırakıldı.



Kadın ve çocuğa şiddet uygulayanlara ise ateşli silaha erişim yasağı getirildi. Kadın ve çocuğa şiddet nedeniyle haklarında tedbir kararı verilenlere bu süre zarfında silah taşıma ve bulundurma izni verilmelecek. Bu kişilerin ruhsatlı silahları kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınacak.



Av tüfekleri, spor amaçlı tüfek ve tabancalara da bu kapsamda sayılacak.