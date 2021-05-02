Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı

Niğde'de, tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'yi tabancayla yaraladıktan sonra hastaneye bırakıp kaçan G.K., mahkemece tutuklandı.

DHA 02.05.2021 - 15:53

Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı

Niğde'de, iddiaya göre telefonda tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'nin evinin önüne gelerek, kapıyı açmasını istedi.

Evin önünde belinden çıkardığı tabancayı ateşleyen G.K., Kader Ç.'yi yaraladı.

Kader Ç.'yi otomobiliyle bir hastanenin acil servisinin önüne bırakan G.K., kaçtı. Ameliyata alınan Kader Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


İhbar üzerine, harekete geçen polis ekipleri, G.K.'yi,  yakaladı.

Gözaltına alınan G.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan G.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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