Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı

DHA 02.05.2021 - 15:53
Niğde'de, iddiaya göre telefonda tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'nin evinin önüne gelerek, kapıyı açmasını istedi.
Evin önünde belinden çıkardığı tabancayı ateşleyen G.K., Kader Ç.'yi yaraladı.
Kader Ç.'yi otomobiliyle bir hastanenin acil servisinin önüne bırakan G.K., kaçtı. Ameliyata alınan Kader Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İhbar üzerine, harekete geçen polis ekipleri, G.K.'yi, yakaladı.
Gözaltına alınan G.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan G.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.