Silivri’de servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

İstanbul Silivri’de işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Takla atarak tarlaya uçan minibüsteki 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Silivri’de servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

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Silivri’de işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri’deki Gazitepe-Kadıköy kavşağında meydana geldi.

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarla içinde takla atarak durdu.

İşçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 12 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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