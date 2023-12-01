Silivri’de servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Silivri’de işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.



Kaza, sabah saatlerinde Silivri’deki Gazitepe-Kadıköy kavşağında meydana geldi.



Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarla içinde takla atarak durdu.



İşçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada 12 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.