Silivri'de yanmış kadın cesedi bulundu

İstanbul'da ormanlık alanda yabancı uyruklu bir kadının yanmış cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Silivri Ortaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kedi beslemeye giden 2 kişi yanmış cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu belirledi. Feizi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ayrıca Feizi'nin geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, Feizi'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor.

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