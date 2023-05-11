Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarınki Antalya programını iptal etti.
Bu gelişme siyaset kulislerinde hareketliliğe yol açtı.
İnce de önceki günkü mitingini iptal etmişti. Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.
Oğan'ın bu akşam İstanbul'da bir TV programına katılacağı, yarın ise Ankara'da seçime yönelik çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
''SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ''
Sinan Oğan, adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara sosyal medyadan şu sözlerle yanıt verdi:
''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Yarın Ankara’da olacağım. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.''
Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize…— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 11, 2023
ÜMİT ÖZDAĞ: ÇEKİLME İDDİALARI YALANDAN İBARET
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan, Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.