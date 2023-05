Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

''BİR YANDAN FETÖ'CÜLER BİR YANDAN PKK'LILAR SALDIRIYOR''



Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

''ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM, BUNU MEMLEKETİM İÇİN YAPIYORUM''

'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.

''ÜÇÜNCÜ BİR KANAL AÇMAYA ÇALIŞTIM, BAŞARAMADIK''

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.

''KAYBETTİKLERİNDE SUÇU BİZE ATACAKLAR BAHANELERİ KALMASIN''

Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.''

MİTİNGLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu.

Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.