Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.