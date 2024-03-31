Sinop Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Sinop Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Sinop Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Sinop İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

Saat 22:38 itibarıyla sonuçlar;CHP adayı METİN GÜRBÜZ %48.45 oy aldı.AK PARTİ'den YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU ise %39.25 oy oranı ile 2. sırada yer alıyor.

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