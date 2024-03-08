Sinop'ta çalınan inek Kastamonu'da bulundu

Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Uluköy köyünde yaşayan Satılmış Aydemir (78), ahırında bulunan ineğinin çalınması üzerine jandarma ekiplerine başvurdu.



Aydemir'in şikayeti üzerine jandarma ekiplerince çalınan hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.



Plaka Tanıma Sistemi ve bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.



Boyabat ilçesinde başkasına satıldığı anlaşılan inek ise Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.



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