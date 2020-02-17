Sinop'ta tarihi eser operasyonu

Sinop'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ekiplerce, evler ile eklentilerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 vazo, 37 adet farklı şekillerden oluşan obje ile 5 sikke ele geçirildi.



Yapılan aramalarda ayrıca birer adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kazı çalışmalarında kullanılan cihaz ve aletler bulundu.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.