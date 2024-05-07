"Şirine"yi 4'üncü kattan attığı iddia edilen sanık hakim karşısında: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Küçükçekmece'de "Şirine" isimli kediyi tekmeleyip 4'üncü kattan atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Elanur P.'nin yargılanmasına devam edildi.



Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Fatma Aydın ile taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan müşteki Fatma Aydın, evinde baktığı kedisi "Şirine"yi, işi olduğu için komşusuna bıraktığını anlattı.

"KEDİYİ TEKMELEYEREK KORİDORUN DİĞER TARAFINA GÖTÜRMÜŞ"



Kedinin de komşunun balkonundan sanığın evinin balkonuna geçerek saksıyı devirdiğini aktaran Aydın, "Sanık komşumun kapısını çalmış. Ardından evden çıkan kediyi koridorda tekmelemiş. Sanık kediyi tekmeleyerek koridorun diğer tarafına götürmüş. Kameranın olmadığı bahçe tarafından kedimi aşağıya atmış. Kedimi bahçede ağaçların arasında vücut ısısı düşmüş şekilde buldum. 72 saat yoğun bakımda kaldı. Şikayetçiyim." dedi.

