"Şirinler köyünün şirin muhtarı" mazbatasını aldı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde köy muhtarlığına adaylığını koydu.

Doğan, genç yaşına rağmen mevcut muhtarın da aralarında bulunduğu yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan adayları geride bırakarak seçimi kazandı. 108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alan Doğan, köy muhtarı seçildi.



Mustafa Doğan ve azaları Ulus ilçe Seçim Kurulu’na giderek, mazbatasını aldı. Mazbatasını almayı beklerken diğer köylerin muhtarları Doğan’a yoğun ilgi gösterip başarılar diledi.



"GARGAMEL ŞİMDİ KAÇSIN' DİYORLAR"

Adliye binası önünde azaları ile birlikte fotoğraf çektiren Muhtar Mustafa Doğan, “Azalarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Beni arayanlar veya sosyal medyadan ‘Şirinler köyünün şirin muhtarı’, “Gargamel şimdi kaçsın’ diyorlar. Bu şekilde güzel espriler oldu. İlk icraatım köyümüzün yolları çok bozuk, yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bir de köprü projemiz var inşallah onu da yerine getireceğiz” dedi.