Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı

Şırnak'ta Cudi Dağı'na açılan tünellerden geçen duble yol Karayolları tarafından yapılacak olan yol bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile trafiğe kapatıldı.

Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı

Valiliğinden yapılana açıklamada, - Yolu'nda Cudi Viyadüğünde devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal tüneli, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ve Cudi Viyadüğü'nün Şırnak-Cizre istikameti gidiş-yönü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için trafiğe kapatılacak olan kesimde; Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için, trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacaktır. Şırnak-Cizre istikametinde araçlar için, Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatılacağı, araç geçişleri eski Şırnak-Cizre yolundan sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yukarıda alınan kararlar doğrultusunda Şırnak - Cizre yolu Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ve Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikameti gidiş yönü 11.05.2024 tarihinde saat 08.00’den itibaren araç trafiğine kapatılmıştır.”

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