Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Osmaniye'de lastiği patlayan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Kaza saat 21.30 sıralarında, - Kadirli Karayolu Nohuttepe Köyü yol ayrımında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AGA 103 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 80 ABS 057 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmamın etkisi ile her iki otomobil, yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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