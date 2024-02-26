Şırnak'ta 3.5 milyon lira değerinde kaçak ürünler ele geçirildi

Cizre Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir kargo firmasına ait araçta, cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 855 bin 500 TL olan 36 adet cep telefonu bulunurken, çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele ekipleri tarafından Silopi ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan farklı markalardan 986 adet gözlük, 46 adet kulaklık, 7 adet süpürge, 93 ayakkabı olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Jandarma ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledikleri evde 10 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 13 adet saksı, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet hava konvektörü, 1 adet buhar makinesi, 2 adet elektronik termometre, 1 adet ışık kaynağı, 3 adet vantilatör, 5 metre havalandırma hortumu, 2 gram kenevir bitkisi tohumu, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 litre sıvı gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

