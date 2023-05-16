Şırnak'ta şehit sayısı üçe yükseldi

Şırnak'tan şehit haberi geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada üç jandarma personeli şehit oldu, bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çıkan silahlı çatışma sonucunda, iki terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda iki jandarma personelimiz şehit olmuş, bir güvenlik korucumuz ve bir jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Ağır yaralı jandarma personeli, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şehit sayısı üçe yükseldi.