Şırnak'ta üzerine kaya parçaları düştü

Şırnak'taki bir kömür ocağında, üzerine kaya parçaları düşen kepçenin operatörü yaralandı.

Şırnak'ta üzerine kaya parçaları düştü

Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkisindeki 1 Nolu Kömür Ocağı'nda yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü.

Kaya parçalarının altında kalan kepçenin operatörü M.B. yaralandı.

Şırnak'ta üzerine kaya parçaları düştü - 1

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Operatör M.B., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

M.B. ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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