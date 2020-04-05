Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, corona virüs tespit edildi

Kocaeli İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya corona virüs şüphesiyle yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi de kendi test sonucunu beklediğini belirterek, ''Evde kal'' çağrılarının önemini vurguladı.

DHA 05.04.2020 - 17:49

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Kocaeli İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın corona virüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu.

Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti.

Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç corona virüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.

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