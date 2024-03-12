Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kaza Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde meydana geldi. N.M.K. idaresindeki 78 SH 781 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu.



Kazada sürücü ile birlikte bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.