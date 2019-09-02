Sivas'ta Deliilyas beldesinde yaşayan 5 çocuk babası Önder Tek'i (59) bir süre önce kene ısırdı.

Rahatsızlanan Tek, 18 Ağustos'ta KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tek, yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.