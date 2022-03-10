Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 08:06

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) yönetimindeki yolcu otobüsü, -Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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